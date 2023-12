Nucleare: Meloni, non ho preclusioni, sfida è su fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleare è una questione “su cui si deve essere programmatici e non ideologici. Io non ho nessuna preclusione su nessuna tecnologia che porti anche alla diversificazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai. “La sfida italiana è sulla fusione nucleare che potrebbe essere la soluzione domani di tutti i problemi energetici e delle crisi”, ha aggiunto. (Rin)