Latina: va a pesca e resta folgorato dall'alta tensione, morto 73enne a Fondi

- Era andato lungo l'argine del canale di Torre Canneto, a Fondi in provincia di Latina, per trascorrere una piacevole serata di pesca. Purtroppo, però, intorno alle 19, mentre sistemava l'attrezzatura, con la canna in carbonio che aveva tra le mani è entrato accidentalmente in contatto con i sovrastanti cavi dell’alta tensione, ed è stato investito da una forte scarica elettrica che lo ha fatto sbalzare nel canale. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Terracina che hanno soccorso l'uomo, un 73enne del posto, portandolo fuori dall’acqua, praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Nel frattempo sono arrivati anche gli operatori sanitari che hanno tentato ulteriori manovre per rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto per rresto cardio-circolatorio da folgorazione elettrica. (Rer)