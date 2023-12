Ue: Meloni, eviterei commenti su patto stabilità, serve una riforma possibile da rispettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore eviterei commenti sul patto di stabilità “perché si sta procedendo con confronti molto puntuali che speriamo possano portare a soluzioni nell’interesse dell’Unione europea”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai. “Vogliamo e siamo ambizioni, così come deve esserlo anche l’Ue. Dobbiamo costruire una riforma sul patto di stabilità e crescita che sia rispettabile, ovvero che sia possibile da rispettare cercando una sintesi tra punti di vista diversi”, ha aggiunto. (Rin)