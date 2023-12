© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I magistrati ritengono che Delmastro debba essere rinviato a giudizio, il pm invece per due volte ha chiesto di archiviare il caso. Direi di aspettare una sentenza di condanna passata in giudicato per definirlo colpevole”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai. (Rin)