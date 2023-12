Roma: insulti, liti e una rissa sfiorata su bus e tram, un arresto e due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liti, insulti e una rissa sfiorata: ieri sera a Roma su due distinte linee del trasporto pubblico, il bus 714 e il tram 8, i carabinieri hanno dovuto intervenire per riportare la calma. Nel primo caso è stato arrestato un 34enne pakistano: l'uomo, a bordo del 714, mentre l'autobus era su via Cristoforo Colombo ha iniziato ad infastidire i passeggeri i quali hanno contattato il 112. Quando i militari però hanno rintracciato il bus il 34enne è sceso dal mezzo e si è dato alla fuga: i carabinieri lo hanno fermato poco distante ma questi si è scagliato contro di loro con minacce, pugni e calci e quindi per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Più tardi, in via Arenula, al centro della città, due uomini a bordo del tram 8, hanno iniziato a litigare animatamente tra di loro per futili motivi ma la lite stava per precipitare in rissa e quindi l'autista è stato costretto a bloccare la corsa e a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato i due uomini e li hanno denunciati per interruzione di pubblico servizio. (Rer)