Giustizia: Meloni su Crosetto, non c’è scontro tra politica e magistratura

- Non penso ci sia uno scontro tra politica e magistratura. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai. “Il problema in una piccola parte della magistratura è ritenere che i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea, magari con una certa visione del mondo, debbano essere contrastati”, ha aggiunto. “Ho trovato francamente un po' fuori misura dire che la riforma costituzionale aveva una deriva antidemocratica - ha spiegato la premier - . Non vuol dire aprire uno scontro tra un mondo e un altro mondo, significa segnalare dove ci sono delle cose che obiettivamente sono un po' fuori dalle righe. Ma io penso che poi vada visto come dall'inizio del nostro governo abbiamo lavorato per rafforzare il lavoro della magistratura”, ha ricordato Meloni. (Rin)