Indo-Pacifico: Meloni vede omologo giapponese Kishida, focus su stabilità area e conflitti Gaza e Ucraina

- Il grande impulso dell’avvio del Partenariato Strategico bilaterale tra Italia e Giappone e le principali questioni all’ordine del giorno nello scacchiere internazionale, partendo dal conflitto a Gaza e dall’importanza di assicurare sostegno umanitario alla popolazione civile, alla guerra in Ucraina e all’esigenza di preservare la stabilità nell’Indo-Pacifico. Questi i temi centrali dell'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, avvenuto oggi a Dubai, a margine dei lavori della Cop28. E' quanto si legge in nota di Palazzo Chigi, secondo cui l’avvio del Partenariato Strategico bilaterale, lo scorso gennaio, ha dato un ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale in tutti i settori, dalla cooperazione politica a quella economico-industriale, scientifica e culturale. (segue) (Rin)