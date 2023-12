Cop28: Gualtieri, Roma ridurrà del 66 per cento inquinamento nel 2030, aumentato impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del primo "Local climate action summit" all'interno della Cop28 a Dubai organizzata dalla rete C40, di cui Roma è parte tra le grandi città del mondo impegnate sul clima, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota sui social network spiega che la Capitale ha aumentato gli obiettivi sulle emissioni inquinanti passando da una previsione di riduzione al 2030 che va dal 51,6 per cento del 2021 all'attuale 66,3 per cento. "Le aree urbane sono i luoghi di maggiore produzione delle emissioni e dove vive e vivrà una quota sempre più grande della popolazione mondiale - afferma Gualtieri -. Per questo, le città possono e devono svolgere un ruolo importante nel fermare la crisi climatica. Le città chiedono obiettivi ambiziosi da parte di tutti i Paesi e sono pronte ad aumentare il proprio impegno, a costruire nuove iniziative di cooperazione internazionale, a rafforzare le politiche di mitigazione e adattamento climatico". (segue) (Rer)