Cop28: Gualtieri, Roma ridurrà del 66 per cento inquinamento nel 2030, aumentato impegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, a gennaio - conclude Gualtieri - presenteremo la prima Strategia di adattamento climatico con cui andremo a individuare i rischi per la città in uno scenario di innalzamento delle temperature globali, ma anche le misure da mettere in campo per mettere in sicurezza e riqualificare spazi pubblici e infrastrutture. L'impegno di Roma per la transizione ecologica è un impegno necessario per la città e per il pianeta. È un impegno che richiede il contributo di tutti, cittadini, imprese, istituzioni, nessuno escluso. Insieme, possiamo costruire un futuro più sostenibile e resiliente per Roma, per il mondo". (Rer)