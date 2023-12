Riforme: Meloni, parole di Gianni Letta non in contrasto, poteri capo Stato non toccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Gianni Letta "non le ho viste come parole di contrasto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai. “In parte sono condivisibili in parte non lo sono. Per come la vedo io è normale che una riforma del premiato così come noi la stiamo facendo serva a rafforzare il governo: non i poteri del governo, ma la stabilità dell'esecutivo, che vuol dire rafforzare le scelte strategiche dei governi", ha aggiunto Meloni, che ha ribadito come la riforma non limiti in alcun modo i poteri del presidente della Repubblica. "La riforma è stata scritta in maniera tale da non toccare i poteri del capo dello Stato", ha concluso la premier. (Rin)