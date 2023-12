Energia: Meloni, su fine mercato tutelato Pd chieda scusa, vogliamo evitare rincari bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Posso capire che il Pd ha deciso che ha fatto una cosa sbagliata ma prima di spiegare a me come risolverla perché non chiedono scusa: non si può far finta che prima le cose erano giuste e quando arriva un altro governo diventano sbagliate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria della Cop28 di Dubai, parlando della fine del mercato tutelato. “Prima del mio alleato Salvini mi hanno chiesto di fare qualche cosa quelli che ce l'hanno messa la riforma del mercato tutelato. La fine del mercato tutelato è stata stabilita dai governi Renzi-Gentiloni e votata d’allora maggioranza del governo Draghi”, ha spiegato. La questione è diventata “spinosa". "D'accordo con la Commissione europea stiamo cercando di capire soprattutto come si fa a impedire che le bollette aumentino e questo a me interessa”, ha aggiunto. (Rin)