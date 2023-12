Milano: Granelli, raddoppiato interventi Polizia locale per impedire occupazioni abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quartiere Gorla, Municipio 2, case popolari del Comune, gestione MM. "Abbiamo rinforzato questo nucleo, che ha raddoppiato nel 2023 gli interventi. Grazie alla loro competenza e generosità: ci sono sempre e bene. E grazie alla costante collaborazione con chi gestisce le case popolari come MM: insieme, così si gestiscono bene le case dove nei nostri quartieri abitano tante famiglie". Lo afferma sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, spiegando che La Polizia Locale "ha fermato una persona per reato di truffa aggravata in quanto aveva affittato ad altra famiglia la casa popolare che era a lui assegnato. Ogni mese percepiva 900 euro". Granelli poi aggiunge: "Grazie a questi agenti della Polizia Locale, il nucleo che lavora 7 giorni su 7 nelle case popolari del Comune e di Aler, per impedire le occupazioni abusive, per portare sicurezza nei quartieri popolari, per fare in modo che le case popolari siano assegnate a chi ne ha bisogno e aspetta da tempo". (Com)