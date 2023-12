G20: Singapore ringrazia presidenza brasiliana per invito come Paese ospite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città-Stato di Singapore è stata invitata dal Brasile, presidente di turno del G20, a partecipare alle riunioni del Gruppo, incluso il vertice dei leader in programma a Rio de Janeiro il 18 e 19 novembre 2024. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano, esprimendo gratitudine per l’invito, riflesso di “eccellenti relazioni” e di una “stretta cooperazione” nei consessi multilaterali. “Siamo ansiosi di lavorare in modo costruttivo con la presidenza brasiliana e gli altri membri e ospiti del G20 per realizzare le priorità del Brasile di costruire un mondo giusto e un pianeta sostenibile”, si legge nella conclusione della nota.(Fim)