Lazio: Maura (Fd'I), Regione riprende finanziamenti per Consorzi di bonifica

- La Regione Lazio ha ripreso i finanziamenti a vantaggio dei Consorzi di bonifica mediante le vecchie misure del Piano di sviluppo rurale e per questo "ancora una volta ringrazio a nome personale e dell'intero territorio che mi onoro di rappresentare l'assessore Giancarlo Righini, per l'importante atto deliberativo approvato a vantaggio della manutenzione dei fossi e dei canali inseriti nella Drg regionale che fa riferimento alla legge 53 del 1998". Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Maura. "La sensibilità in merito alla salvaguardia idrogeologica del nostro territorio è al primo piano della nostra attività come è giusto che sia anche per contrastare il cambiamento climatico in atto e per dare le risposte attese al sistema dei Consorzi di Bonifica nel Lazio anche grazie all'attività di Anbi Lazio", aggiunge. (segue) (Com)