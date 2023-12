Lazio: Maura (Fd'I), Regione riprende finanziamenti per Consorzi di bonifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche per i Consorzi ciociari - prosegue Maura - tali provvidenze sono importanti al fine di dare risposte a imprese, cittadini e consorziati, invertendo un trend che nel passato non ha trovato ascolto e disponibilità che ora, grazie alla commissaria Sonia Ricci che è anche presidente di Anbi Lazio sta trovando mediante la paziente attività del direttore di Anbi Andrea Renna. Sono certo che dalla sinergia e la collaborazione che l'amico Giancarlo Righini ha messo al primo posto nei confronti di questi enti, possano concretizzarsi le condizioni affinché nel Lazio e in ciociaria giungano sempre più numerose risposte positive in termini di approvazione di finanziamenti anche comunitari e nazionali". (Com)