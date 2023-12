Cop28: per Meloni più di 20 incontri e bilaterali a margine del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dei lavori della Cop28 a Dubai la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato più di 20 Capi di Stato e di Governo. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, secondo cui questo vertice rappresenta sempre una straordinaria occasione di confronto con i tanti leader con i quali il governo Meloni ha costruito, in questo primo anno di governo, una proficua collaborazione utile all’Italia. Meloni ha avuto sia incontri bilaterali sia numerose occasioni di saluto per uno scambio di vedute sulle politiche ambientali e ovviamente sulla grave crisi in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Fra gli altri, Meloni ha incontrato il padrone di casa, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, il primo ministro indiano, Narendra Modi, il presidente dello Stato d’Israele, Isaak Herzog, il primo ministro del Libano, Najib Miqati, il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, il primo ministro giapponese Fumio Kishida. (segue) (Rin)