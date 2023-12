Alitalia: Pavanelli (M5s), Meloni spedisce 2.600 lavoratori per strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle procedure di licenziamento avviate da Alitalia per 2668 lavoratori "eravamo stati facili profeti: la norma inclusa nel dl Energia, con la quale il governo Meloni ha escluso la continuità tra Alitalia e Ita, era ed è uno scempio giuridico. Soprattutto, era ed è uno schiaffo a tutti quei lavoratori della ex compagnia di bandiera, ai quali tre sentenze hanno dato ragione di fronte alla loro richiesta di esercitare il diritto di poter lavorare in Ita. Le conseguenze della scellerata scelta dell'esecutivo le vediamo oggi: Alitalia ha avviato la procedura di licenziamento per 2668 lavoratori". Lo dichiara in una nota Emma Pavanelli, capogruppo M5s in commissione Attività Produttive. "Un epilogo tanto scontato quanto irricevibile, che ha una sola responsabile: Giorgia Meloni. Questo governo - prosegue - tratta i lavoratori come carne da macello: basta dare una sbirciata al testo della manovra o vedere lo sconfortante approccio della maggioranza sul salario minimo. Ai lavoratori di Alitalia tutta la nostra vicinanza: rimarremo al loro fianco, e continueremo a battagliare contro un governo che in tema di politiche industriali e del lavoro sta facendo più danni della grandine", conclude l'esponente del M5s. (Rin)