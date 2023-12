Salute: Aurigemma, grazie a Guardia di finanza per impegno per bimbi autistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è tenuto uno spettacolo di beneficenza organizzato dal comando regionale del Lazio della Guardia di finanza, per finanziare un percorso sperimentale nella regione, ideato con l'Associazione nazionale genitori persone con autismo (Angsa Lazio Aps): il progetto, in collaborazione con la Asl Roma 1, permetterà ai bambini autistici di esercitarsi e prepararsi agli imprevisti, che altrimenti non saprebbero gestire, e consentirà alle famiglie neurotipiche di comprendere le difficoltà vissute dal bambino autistico. Lo riferisce in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al comandante regionale del Lazio della Guardia di finanza, generale Virgilio Pomponi, e al commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, che con queste risorse potranno supportare e aiutare le persone più fragili della nostra regione", afferma Aurigemma. (Com)