Roma: tour della città per rubare nei negozi d'abbigliamento, tre arresti

- Tre sudamericani, 2 uomini e una donna, sono stati arrestati per aver rubato dei capi griffati in un centro commerciale che hanno poi rivenduto a un connazionale. A fermare la banda è stata la polizia che nel corso dell'operazione ha anche sequestrato capi costosi nascosti nelle abitazioni dei ladri. Gli agenti erano già da giorni sulle tracce di una Clio presa a noleggio e su cui si sospettava venissero trasportati i capi d'abbigliamento rubati in diversi negozi di Roma. L'auto è stata intercettata durante uno scambio di merce rubata alla Balduina e nel corso di un furto in un centro commerciala a Centocelle. La polizia ha seguito la Clio fino al quartiere Gianicolense, dove gli investigatori hanno assistito all'ennesimo scambio di merce rubata. A quel punto una pattuglia ha fermato l'acquirente, l'altra ha continuato a inseguire l'automobile che si è fermata in zona Casilina. (segue) (Rer)