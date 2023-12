Roma: tour della città per rubare nei negozi d'abbigliamento, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Clio sono uscite due persone che la polizia ha fermato e perquisito. Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato vari capi di abbigliamento, bigiotteria e occhiali. I fermati sono un 26enne del Venezuela, un 37enne peruviano, e una donna colombiana di 66 anni, a carico della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva emesso una misura cautelare per un furto in una delle gioiellerie di Ponte Vecchio a settembre scorso. I capi di abbigliamento che i tre ladri avevano ceduto poco prima, come poi accertato, erano stati rubati e quindi i tre fermati sono stati arrestati. (Rer)