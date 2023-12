Medio Oriente: presidente Turchia Erdogan, distruzione di Hamas non è scenario realistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esclusione e la distruzione del movimento islamista palestinese Hamas non è uno scenario realistico. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza stampa dopo il suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti per partecipare alla Conferenza delle parti sul clima Cop28, secondo quanto riferito dalla pagina X (ex Twitter) della Presidenza turca. “Se ci concentriamo sulla soluzione dei due Stati, la questione della Striscia di Gaza e delle reciproche minacce scomparirà”, ha affermato Erdogan. (Tua)