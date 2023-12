Usa-Ue: Dialogo sicurezza e difesa, ribadito impegno per affrontare sfide comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Washington il secondo Dialogo sulla sicurezza e la difesa tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, in cui sono stati riaffermati gli impegni condivisi per la sicurezza transatlantica e per affrontare le sfide comuni. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa. I delegati delle due parti, si legge nella nota, si sono scambiati aggiornamenti sui rispettivi quadri politici di sicurezza e difesa e hanno accolto con favore la firma dell'accordo amministrativo tra l’Agenzia europea per la difesa e il dipartimento della Difesa statunitense, all'inizio di quest'anno. Inoltre, hanno discusso del sostegno all’Ucraina, dell’aumento degli investimenti e della cooperazione nell’industria della difesa, della sicurezza nei Balcani occidentali e in Africa e dell’ulteriore rafforzamento del partenariato strategico e del legame transatlantico. Il dialogo è stato copresieduto da Jacqueline Ramos, vicesegretaria di Stato aggiunta per gli affari europei; Liam Wasley, vicesegretario di Stato aggiunto ad interim per gli affari europei; Spencer Boyer, vicesegretario aggiunto alla Difesa per l'Europa e la Nato, e Joanneke Balfoort, direttrice per la sicurezza e la difesa, Servizio europeo per l'azione esterna.(Was)