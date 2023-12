Giubileo: a Roma campagna sui cantieri in corso, proiezione degli interventi finiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte a dicembre la prima campagna di comunicazione dedicata ai cantieri del Giubileo nella città di Roma. "Roma per il Giubileo. Il Giubileo per Roma": questo il claim che esprime la connessione tra la città e l'evento giubilare. Lo stesso spirito che anima la partnership e la collaborazione fra tutte le istituzioni ed enti impegnati nell'intensa attività di trasformazione urbana, volta a rendere la città ancora più accogliente, inclusiva e bella in vista dell'anno giubilare. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. Anche il format scelto – linee grafiche che attraversano idealmente la città – rappresenta la volontà di accogliere e abbracciare l'intera Urbe, senza escludere alcun quartiere o area. I colori, a loro volta, rappresentano l'Italia con il suo Governo, la Santa Sede, la città di Roma e la Regione Lazio, in una fusione di intenti verso un obiettivo condiviso. (segue) (Com)