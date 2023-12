© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che il Belgio abbia annunciato per il 2024 il primo vertice mondiale sul nucleare. Lo si legge in un messaggio di Forza Italia su X a proposito dell’annuncio fatto alla Cop28 in corso a Dubai. “L'Italia deve avere maggiore indipendenza energetica, anche per garantire ai cittadini costi in bolletta più bassi. Il nucleare, più pulito e sicuro, è la soluzione giusta”, afferma il messaggio. (Rin)