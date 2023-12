Pensioni: Schlein, no a tagli del governo, lavorare per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamo no al taglio delle pensioni che sta portando avanti il governo Meloni a medici, infermieri, maestri, educatori". Lo ha detto la segretario del Pd, Elly Schlein, intervenuta all’assemblea nazionale dei Popolari. "Chiediamo di lavorare a una pensione di garanzia per i giovani, perché rischiano di non vederla mai per la precarietà del lavoro che ha creato percorsi incerti", ha aggiunto. Una battaglia "fondamentale nel constato alla denatalità", ha aggiunto.(Rin)