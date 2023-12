Venezuela: presidenziali, Usa accolgono con favore “importante sviluppo” su ricorsi candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore le misure adottate per attuare l’accordo sulla tabella di marcia elettorale tra la Piattaforma unitaria e i rappresentanti del presidente Nicolas Maduro, in particolare l’annuncio del 30 novembre che definisce la tempistica e il processo per il reintegro di tutti i candidati. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa, riconoscendo “uno sviluppo importante”. Gli Stati Uniti, tuttavia, sono “profondamente preoccupati per la mancanza di progressi nel rilascio di cittadini statunitensi ingiustamente detenuti e di prigionieri politici venezuelani”, temi su cui sono in corso impegni diplomatici su cui saranno fornite informazioni “nei prossimi giorni”. “Continueremo a lavorare con la comunità internazionale per sostenere il ripristino della democrazia e dello stato di diritto in Venezuela”, si legge nella conclusione della nota. (segue) (Was)