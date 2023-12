Venezuela: presidenziali, Usa accolgono con favore “importante sviluppo” su ricorsi candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà ottobre gli Stati Uniti hanno dato al Venezuela la scadenza di “fine novembre” per spiegare come riammettere la leader di opposizione Maria Corina Machado alle presidenziali del 2024. Washington ha avvertito che in caso di mancato rispetto dei termini avrebbe potuto rivedere la decisione di sospendere le sanzioni al comparto energetico. Su Machado, vincitrice delle primarie presidenziali delle opposizioni, grava un’inabilitazione per infrazioni amministrative, contestata nel metodo e nel merito. Ieri è stato annunciato che gli oppositori venezuelani su cui grava una sentenza di inabilitazione politica potranno presentare un ricorso alla Corte suprema (Tsj): è lo strumento individuato dal governo e dall’opposizione per soddisfare uno dei punti dell’accordo di Barbados, mediato dalla Norvegia, sullo svolgimento di elezioni regolari. (Was)