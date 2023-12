Medio Oriente: presidente Turchia, intransigenza Israele ha fatto perdere possibilità di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che l’opportunità di stabilire la pace tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas è sfumata a causa dell’intransigenza dello Stato ebraico. Lo ha riferito l’emittente turca “Ntv”, precisando che il presidente ha aggiunto che non rinuncerà a perseguire la pace e che i contatti diplomatici per stabilire un cessate il fuoco continuano. Infine, Erdogan ha ribadito che per risolvere il conflitto israelo-palestinese è necessario ritornare alla soluzione dei due Stati. (Tua)