Economia: Albano (Fd'I), dati macroeconomici promuovono scelte del governo

- La strada intrapresa dal governo "è quella giusta: lo confermano i recenti dati macroeconomici. Dopo la promozione delle agenzie di rating, la Borsa ai massimi storici e lo spread in calo, i dati Istat raccontano un calo dell'inflazione di ben 11 punti percentuali da inizio anno, da un +11,8 per cento a un +0,8 per cento, e una crescita continua dell'occupazione, che ad ottobre mette a segno un nuovo record storico, con quasi 23,7 milioni di persone con un lavoro". Lo afferma in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano. "Segno evidente che gli accordi con la grande distribuzione messi in campo dal governo, unitamente alla decisione di mantenere il sostegno per redditi più bassi, si sono rivelati strumenti efficaci", prosegue. "Novembre segna un mese da record anche per la borsa italiana, con l'indice Ftse Mib che sfiora i 30mila punti, un valore che non si vedeva dal 2008. La ripresa degli investimenti è un segno di fiducia sulle prospettiva della nostra economia. Insomma, ogni giorno che passa la distanza tra le profezie dei catastrofisti e la realtà dei fatti, avvalorata dai dati, si fa sempre più ampia. Ora avanti nelle prossime settimane con l'approvazione della legge di Stabilità", conclude. (Rin)