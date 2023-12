Russia: intelligence britannica, dissenso delle mogli dei soldati viene placato con denaro e minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe cercano di ridurre il dissenso delle mogli dei soldati schierati in Ucraina pagandole ma anche screditandole online. E’ quanto ha riferito il ministero della Difesa del Regno Unito nella quotidiana pubblicazione dell’aggiornamento dell’intelligence. “Ricerche da parte di testate russe indipendenti e commenti da parte delle mogli in protesta suggeriscono che, nelle ultime settimane, le autorità abbiano probabilmente offerto pagamenti maggiorati in denaro alle famiglie, in cambio della loro astensione dal fare proteste”, si legge nell’aggiornamento. “Il 27 novembre 2023, un gruppo online per le mogli dei militari russi ha pubblicato un manifesto contro la ‘mobilitazione illimitata’. Intorno al 31 novembre – prosegue la nota – il gruppo è stato contrassegnato con l’etichetta di ‘falso’, probabilmente su iniziativa di agenti pro-Cremlino”. Le autorità russe “sono particolarmente sensibili a ogni protesta relativa ai cittadini mobilitati a settembre 2022, che si trovano al fronte da oltre un anno”, hanno precisato i servizi segreti del Regno Unito. (Rel)