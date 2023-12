Violenza donne: Aeroporti di Roma sostiene corsa podistica a Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a partire dalle 9:30 da via Lorenzo Bezzi a Fiumicino, la trentunesima edizione della Corsa podistica “Best Woman” promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Villa Guglielmi”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fiumicino, vede anche, al fianco delle atlete e degli atleti, Aeroporti di Roma che ha deciso di sostenere l’iniziativa nell’ambito dei progetti di inclusione e di valorizzazione delle iniziative del territorio, in particolare contro la violenza di genere. Lo riferisce in una nota Aeroporti di Roma. La competizione, che ha rilevanza nazionale ed è inserita nel calendario delle gare della Federazione dell’Atletica Leggera, assume un valore altamente simbolico, poiché viene disputata a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade come ogni anno il 25 novembre. (segue) (Com)