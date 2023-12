Violenza donne: Aeroporti di Roma sostiene corsa podistica a Fiumicino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara si arricchisce quest’anno di un ulteriore appuntamento, la “Camminata in rosa”, una quattro chilometri in collaborazione con gli istituti comprensivi scolastici di Fiumicino aperta a tutti, famiglie, studenti e bambini, allo scopo di sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza di genere, promossa anche tra il personale di Aeroporti di Roma. Il ricavato della quota di iscrizione, simbolicamente fissato a 5 euro, sosterrà il "Progetto women goal", promosso dalle donne di “Africa sottosopra Odv”, associazione che opera in Italia e in Malawi dove in contemporanea si svolgerà un’altra “Camminata in Rosa” per favorire l’uguaglianza di genere e una maggiore inclusione sociale delle donne anche in ambito lavorativo. (segue) (Com)