Violenza donne: Aeroporti di Roma sostiene corsa podistica a Fiumicino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul palco per la consegna del “Trofeo AdR”: Primiano De Maria, vicepresidente di Legal and Corporate Affairs di Aeroporti di Roma, Lorenzo Rinaldi, vicepresidente Risk Governance and Compliance di Aeroporti di Roma, e Valentina Torresi, assessore allo Sport e Cultura del Comune di Fiumicino. Con questa iniziativa, che segue il lancio della campagna "Red suitcase" lanciata in occasione del 25 novembre, Aeroporti di Roma conferma l’impegno concreto contro la violenza di genere. Sta per partire infatti il progetto "Punti Viola" in aeroporto che, grazie alla collaborazione con l’associazione “Donne per strada”, renderà gli aeroporti romani punti di orientamento, supporto e accoglienza per le donne in difficoltà. (Com)