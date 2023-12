Roma: controlli in più zone della città, 2 arresti e locali multati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controllati e sanzionati amministrativamente dai Carabinieri del Nas di Roma, per un importo complessivo di 11.366 euro, il titolare di un esercizio commerciale di via Augusto Conte, per pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in contanti; il titolare di un esercizio commerciale di via Nomentana, per la violazione dell’impiego di personale privo di regolare contratto di assunzione, con provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale e per avere impiegato personale senza la prevista comunicazione obbligatoria di instaurazione di rapporto lavorativo. (segue) (Rer)