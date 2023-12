Scuola: D'Amato (Azione), Rocca ritiri delibera regionale, no a taglio nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera regionale per la rete scolastica "che taglia ben 37 comprensori va ritirata. Tutto ciò avviene senza un confronto con le autonomie locali e con i rappresentanti delle famiglie e degli operatori". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato. "Si parla molto di famiglia e spopolamento delle aree interne, questa delibera colpisce loro e le fasce più deboli, soprattutto nel reatino. Ritiro subito, nessun colpo di mano e aprire un dialogo con le parti sociali e con chi vive la scuola tutto i giorni", conclude. (Com)