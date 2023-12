Roma: sequestro preventivo immobile occupato abusivamente in quartiere Sandalo a Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Nettuno, in provincia di Roma, hanno eseguito un sequestro preventivo per un immobile, disposto dalla procura di Velletri a seguito di occupazione abusiva da parte di cittadini extracomunitari. L’immobile si trova nel quartiere Sandalo di Nettuno e consiste in una villetta a schiera, di proprietà di una società di Roma. Il responsabile dell’azienda aveva denunciato l’occupazione abusiva direttamente in procura. I carabinieri, dopo aver svolto diversi accertamenti e servizi di controllo, hanno proceduto con il sequestro, la messa in sicurezza dell’abitazione e la riconsegna al proprietario. (Rer)