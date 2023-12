Cop28: Usa, vicepresidente Harris annuncia tre miliardi di dollari per Fondo verde per clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti metteranno a disposizione altri tre miliardi di dollari a favore del Fondo verde per il clima per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad accedere ai capitali per investire in resilienza, energia pulita e soluzioni ecologiche. Lo ha annunciato la vicepresidente Kamala Harris, che rappresenta gli Usa alla Cop28, la Conferenza delle della parti Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’iniziativa non è l’unica che l’amministra Biden-Harris presenta in occasione della Cop28. Come spiega la Casa Bianca, gli Usa puntano a “portare avanti un’ambiziosa azione a livello nazionale” e “rafforzare la resilienza climatica globale” aumentando il sostegno ai Paesi in via di sviluppo vulnerabili, giunto a 2,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2022. Un finanziamento di 50 milioni di dollari sarà destinato alla piattaforma Vision for Adapted Crops and Soils (Vacs) a favore di sistemi alimentari resilienti ai cambiamenti climatici; 4,5 milioni di dollari andranno al Pacific Resilience Facility (Prf) e 2,5 milioni di dollari al Santiago Network, altri meccanismi di assistenza ai Paesi vulnerabili. (segue) (Was)