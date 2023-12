Cop28: Usa, vicepresidente Harris annuncia tre miliardi di dollari per Fondo verde per clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington lancerà anche una nuova collaborazione riguardante la catena di fornitura dell’energia pulita, con finanziamenti per 568 milioni di dollari, e lavorerà con i partner per mobilitare investimenti nell’Agriculture Innovation Mission (Aim). Il presidente Joe Biden, inoltre, collaborerà col Congresso per portare i finanziamenti pubblici internazionali per il clima dagli oltre 9,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2023 a oltre undici miliardi di dollari nel 2024. Infine, saranno promossi investimenti pubblici e privati per 1,4 miliardi di dollari attraverso l’iniziativa focalizzata sulle donne Women in the Sustainable Economy (Wise). (Was)