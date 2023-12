Lombardia: Fontana, ad Artigiano in Fiera il meglio del made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, ha inaugurato oggi nei padiglioni di Milano-Rho-Pero, l’edizione 2023 dell’Artigiano in Fiera, la grande esposizione, in programma fino al 10 dicembre, dal 1996 promuove il saper fare artigiano attraverso prodotti unici e di qualità. Un appuntamento che può essere considerato il più grande evento al mondo del suo genere. “‘Artigiano in Fiera’ è sempre più un "classico" prenatalizio - ha commentato il governatore Fontana - nel quale è possibile scoprire e apprezzare il meglio del made in Italy con uno sguardo proiettato anche su orizzonti internazionali”. (segue) (Com)