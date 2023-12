Latina: pernotta ma non paga e minaccia albergatori a Formia, arrestato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 51enne è stato arrestato dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina, per aver minacciato e per aver tentato di estorcere denaro a più albergatori della zona, dopo aver pernottato ed essersi rifiutato di pagare il conto. In almeno un paio di occasioni il 51enne ha dormito in albergo ma al momento di lasciare la stanza ha preteso, con violente minacce, di non pagare e addirittura in un caso ha chiesto il denaro della cassa, millantando di appartenere a una nota famiglia camorristica. Tra agosto e settembre scorso, con una modalità simile, era riuscito a estorcere 9 mila euro a un albergatore e 200 euro a un avvocato di Formia. Per questi motivi l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e la procura di Cassino ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo. (Rer)