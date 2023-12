Cop28: Papa, clima impazzito è avvertimento a fermare delirio di onnipotenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È acclarato che i cambiamenti climatici in atto derivano dal surriscaldamento del pianeta, causato principalmente dall’aumento dei gas serra nell’atmosfera, provocato a sua volta dall’attività umana, che negli ultimi decenni è diventata insostenibile per l’ecosistema. L’ambizione di produrre e possedere si è trasformata in ossessione ed è sfociata in un’avidità senza limiti, che ha fatto dell’ambiente l’oggetto di uno sfruttamento sfrenato. Il clima impazzito suona come un avvertimento a fermare tale delirio di onnipotenza”. Queste le parole del Papa nel suo discorso alla Cop28 di Dubai, letto dal cardinale Pietro Parolin. “Torniamo a riconoscere con umiltà e coraggio il nostro limite quale unica via per vivere in pienezza”, ha aggiunto.(Rin)