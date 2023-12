Sociale: Sabatini (Fd'I), da Regione Lazio 500 mila euro per Caritas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio stanzierà 500 mila euro in favore della Caritas grazie a un emendamento che propone una variazione di bilancio su istanza della giunta, e approvato all'unanimità dal consiglio, collegato alla proposta di legge sul turismo equestre. In una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, spiega che "si tratta di un intervento rivolto in favore di un'organizzazione, quale appunto la Caritas, da sempre impegnata nel contrasto alle forme di emarginazione sociale, fornendo concreti aiuti ai soggetti in difficoltà economiche e indigenti - afferma Sabatini -. Questi 500 mila euro sono il segno dell'attenzione che la giunta Rocca intende dedicare alla sfera socio assistenziale, consapevole soprattutto del valore e dell'importanza strategica che il mondo del volontariato svolge da sempre nella cura e nello sviluppo delle politiche di inclusione sociale". (segue) (Com)