Roma: tentano furto di auto in strada, arrestati due uomini a Torrevecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano tentando di rubare automobili in strada in via Bardineto in zona Torrevecchia ma sono stati visti da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Si tratta di due uomini, moldavi, sorpresi dai carabinieri della stazione di Montespaccato mentre cercavano di aprire un Suv utilizzando un decodificatore elettronico. Immediatamente bloccati e identificati, i due sono stati perquisiti dai militari che li hanno trovati in possesso di un decodificatore di chiavi di auto, con relativo carica-batterie, oltre a un telecomando neutro utilizzato per la copia dei codici necessari per l'apertura a distanza dei veicoli. I dispositivi elettronici sono stati sequestrati mentre i due ladri sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto di auto. (Rer)