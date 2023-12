Medio Oriente: premier belga a colloquio con presidente israeliano chiede che non siano più uccisi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un colloquio con il presidente israeliano Isaac Herzog, il premier del Belgio Alexander De Croo ha chiesto che non ci siano più morti tra i civili dopo la ripresa delle ostilità nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato De Croo alla Cop28 di Dubai. “(Gli) ho indirizzato le mie preoccupazioni sul fatto che la violenza sia ricominciata e ho ripetuto di nuovo quello che ho detto al valico di Rafah: basta con le uccisioni di civili”, ha riferito il capo del governo belga. De Croo ha ribadito “il diritto (di Israele) di eliminare la minaccia terroristica originata da Gaza” ma anche che bisogna fare di tutto per garantire che non muoiano altri civili. (Beb)