Roma: crolla solaio in palazzina al quartiere Trieste, un ferito lieve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un solaio è crollato nella tarda serata di ieri al settimo piano, in una palazzina di dieci piani, in viale Eritrea al civico 36 nel quartiere Trieste a Roma. Sul posto, intorno alle 23:30, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo sotto sequestro due appartamenti per dissesto statico. Una persona è rimasta ferita a un braccio ed è stata assistita dal personale sanitario. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. (Rer)