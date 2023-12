Migranti: Lega, gravi e sconvolgenti notizie su finanziamenti vaticani a Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono gravissime e addirittura sconvolgenti le notizie riportate in questi giorni da La Verità e da Panorama sui finanziamenti del Vaticano ad alcune ong, tra cui la OpenArms al centro del processo contro Matteo Salvini. La Lega assumerà tutte le iniziative necessarie, anche in Parlamento, per fare luce su una vicenda che appare gravissima e che non può passare sotto silenzio”. E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)