Medio Oriente: Sohr, due morti e sette feriti considerati vicini a Hezbollah in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ha annunciato che due siriani che lavoravano con il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah sono stati uccisi da attacchi aerei israeliani nell’area di Al Sayida Zeinab, a dieci chilometri da Damasco, in Siria. Altre sette persone sono state ferite e due di loro si trovano in situazioni critiche. Secondo il Sohr, gli attacchi israeliani hanno preso di mira una fattoria dietro l'hotel Al Rawdah nell'area di Al Sayida Zeinab, oltre a un altro quartier generale a Hujairah nel governatorato del Rif di Damasco. (Res)