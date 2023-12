Roma: incendio in appartamento ad Allumiere, due intossicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato nella notte in un appartamento nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma: due persone sono rimaste intossicate e affidate alle cure del personale sanitario. Le fiamme sono divampate all'una di notte, per cause in corso di accertamento, al primo piano di una palazzina al civico 10 di via Civitavecchia. La casa è stata coinvolta interamente dal rogo e i vigili del fuoco hanno disposto il divieto di accesso all'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Rer)