Pakistan: Gohar Ali Khan è il nuovo presidente del Pti

- Gohar Ali Khan è il nuovo presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). Prende il posto di Imran Khan, ex primo ministro e fondatore del partito, coinvolto in diverse vicende giudiziarie e attualmente in carcere. È stato proprio l’ex premier a candidare il suo successore, che è stato eletto senza contesa in una consultazione interna al partito svoltasi oggi. Il neopresidente, di professione avvocato, assumendo l’incarico, ha affermato che agirà in rappresentanza di Imran Khan. “Quando si terranno le elezioni, sconfiggeremo tutti”, ha dichiarato in un discorso tenuto a Peshawar. Omer Ayub Khan è stato eletto segretario generale. Ali Amin Gandapur e Yasmin Rashid sono stati scelti come presidenti provinciali in Khyber Pakhtunkhwa e Punjab rispettivamente. Le elezioni interne al Pti sono state ordinate dalla Commissione elettorale, secondo la quale le precedenti non si erano svolte in modo trasparente. Le elezioni sono in programma l’8 febbraio. (segue) (Inn)