Pakistan: Gohar Ali Khan è il nuovo presidente del Pti (2)

- Imran Khan, primo ministro dal 2018 al 2022, è in carcere da agosto per la presunta divulgazione di segreti di Stato. Il caso è collegato alla caduta del suo governo: pochi giorni prima di essere sfiduciato dal parlamento, Khan mostrò una lettera, sostenendo che fosse un messaggio cifrato di un governo straniero che premeva per un cambio al vertice di Islamabad. Il nome del Paese non fu rilevato immediatamente, ma pochi giorni dopo fu esplicitato che si trattasse degli Stati Uniti. Ad agosto il sito di informazione statunitense “The Intercept” ha pubblicato i contenuti di un documento governativo riservato ottenuto da una “fonte anonima delle forze armate pachistane” secondo cui gli Usa sollecitarono il Pakistan a rimuovere Khan durante un incontro a Washington il 7 marzo 2022 a cui avrebbero preso parte funzionari del dipartimento di Stato e l’allora ambasciatore pachistano negli Stati Uniti, Asad Majeed Khan. L’ex premier, che sostiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche, è coinvolto anche in altre inchieste. (Inn)